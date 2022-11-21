Главный тренер «Салавата»: если забиваем один гол, то победы не получится

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Барыса» (1:4) и сказал, что уфимскому клубу тяжело даются заброшенные шайбы.

«Опять начало игры не задалось. Было удаление, которое соперник реализовал. Пытались создавать моменты, но пока голы тяжело идут. Нужно больше сфокусироваться на этом.

Можно признать эксперимент с разбивкой связки Шмелёв – Кадейкин неудачной? Мы попробовали. Кулемин, Шмелёв и Кадейкин тоже хорошо смотрелись. В нашей ситуации пробуем создать четыре равных звена.

В чём причина отсутствия Сучкова? Он отдыхает и ждёт своего шанса.

Было задание больше сконцентрироваться на рабочих голах? Если забиваем один гол, то победы не получится. Тут два варианта: либо играть на ноль, либо больше лезть на ворота.

О чём говорит то, что в пяти встречах подряд пропускаем первыми? Нужно лучше начинать, правильнее концентрироваться», — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».

Уфимский клуб после поражения опустился на пятое место в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» 23 ноября сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом».