Нападающий «Салавата» Хмелевски — о своей безголевой серии: я бросаю и буду бросать

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски подвёл итог матча с «Барысом» (1:4) и прокомментировал свою безголевую серию из восьми матчей.

«Были хорошие моменты сегодня. Сейчас немного не идёт. Нужно переработать соперника в атаке, тогда всё обязательно наладится. Когда нет побед — нужно что-то менять. Посмотрели другие звенья, комбинации.

Не забиваю восемь матчей? Я бросаю и буду бросать, мне без разницы. Я такой игрок, который должен много бросать, но в тоже время у меня как центрального нападающего есть оборонительные обязанности. В таблицу КХЛ не смотрю, хоккей вообще не смотрю. Я знаю только свою команду», — приводит слова Хмелевски сайт КХЛ.

Хмелевски в текущем сезоне провёл за уфимский клуб 31 матч, в котором забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач.