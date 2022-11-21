Епанчинцев назвал причины поражения «Амура» в матче с «Трактором»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) и оценил матчи этих команд в текущем сезоне.
«Долго просыпались на первый период. Были непохожи сами на себя. Тем не менее при 0:2 нашли силы, отыгрались. Важна была цена индивидуальной ошибки. К сожалению, не спасли эту ситуацию – пропустили гол и проиграли.
Забили первый гол когда у «Трактора» на площадке был Артем Блажиевский? Это хоккей, ошибаются все. Акцент на этом не делаем, сосредоточены на своей игре. Есть сильные стороны соперника, есть слабые. То, что забили из-под Блажиевского, может стечение обстоятельств, может нет. Не мне судить. Смотрю на картинку игры с нашей стороны.
Проиграли три из четырех матчей «Трактору». Получается, «Трактор» сильнее? Если «Трактор» выиграл, значит сильнее. Матчи все упорные, равные. Где-то не хватает нам в завершающей фазе. Игры от «ножа», в каждом матче была обоюдоострая, интересная борьба. Думаю, это то, что нравится болельщикам. У нас много молодых ребят, придет опыт, будем эффективнее», — цитирует Епанчинцева сайт «Трактора».
Хабаровский клуб после поражения опустился на 10-е место в таблице Восточной конференции. Следующий матч «Амур» сыграет в Новосибирске с «Сибирью» 23 ноября.
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