Dailyfaceoff: Малкин — самая недооценённая суперзвезда хоккея всех времён

Журналист Мэтт Ларкин на портале Dailyfaceoff назвал форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина — «самой недооценённой суперзвездой хоккея всех времён».

«Малкин недооценён? Я бы лукавил, если бы просто назвал Малкина недооценённым, когда у него есть Харт Трофи, Конн Смайт Трофи, два Арт Росс Трофи, три Кубка Стэнли, Колдер Трофи и три попадания в команду всех звёзд.

Но, возможно, его можно назвать недооценённым с точки зрения того места, которое он занимает среди всех лучших нападающих в истории НХЛ. Играя всю свою карьеру в тени тех, кого, вероятно, будут помнить как трёх из 10 величайших игроков всех времён, Малкина редко признавали в качестве суперзвезды поколения. Это похоже на удивительное время расцвета Дейла Хаверчука, когда он играл во времена Уэйна Гретцки и Марио Лемье. Только в отличие от Хаверчука, Малкин выиграл всё, что можно было выиграть.

У скольких игроков в истории НХЛ есть Колдер, Харт, два Арта Росса и Конн Смайт Трофи? У трёх: Бобби Орра, Марио Лемье и Евгения Малкина.

Ещё раз вспомним, что этот человек не был назван одним из 100 величайших игроков НХЛ, хотя выиграл всё к зиме 2017 года», — говорится в статье Ларкина.

Напомним, в сегодняшнем матче с «Чикаго» (5:3), Малкин провёл свой 1000-й матч в лиге.