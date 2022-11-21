Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: мы знали сильные стороны «Адмирала»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог встречи с «Адмиралом» (1:0) и рассказал про подготовку к сопернику.

«Команду и болельщиков поздравляю с победой! Спасибо за поддержку! Соперник у нас был неуступчивый, который сейчас на ходу. Они здорово играют последние 15 игр, набирают очки. Мы знали, что матч будет сложным, готовились к нему. Случилось всё так, как мы и ожидали. Всё решила одна шайба. Молодцы парни, что сыграли терпеливо, грамотно. Особенно в конце, когда было удаление у нас. А так, молодцы! Ещё раз поздравляю!



У «Адмирала» очень сильное большинство, но сегодня оно не сыграло. Хорошо разобрали соперника? Мы разбираем, смотрим и анализируем каждую команду. Это делается в любой команде. В предыдущей игре они забросили три гола. Мы знали их сильные стороны», — приводит слова Леонтьева сайт «Адмирала».

После победы нижнекамский клуб поднялся на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.