Вратарь «Торонто» Самсонов отправится на выезд с командой
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Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отправится на выезд с командой, но не примет участия в матчах на этой неделе, сообщает Sportsnet.
«Мэйпл Лифс» на выезде сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз» (24 ноября), «Миннесотой» (25 ноября), «Питтсбургом» (27 ноября) и «Детройтом» (29 ноября).
Самсонов получил травму 5 ноября в победном матче «Торонто» с «Бостон Брюинз» (2:1), в моменте с буллитом форварда «Брюинз» Брэда Маршана.
25-летний голкипер в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги в восьми матчах за «кленовых листьев» победил в восьми матчах с процентом отражённых бросков 92,1 и коэффициентом надёжности 2,23.
Также сообщается, что на выезд не отправится защитник Ти Джей Броди, так как его восстановление после травмы затянулось.
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