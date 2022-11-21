Вратарь «Торонто» Самсонов отправится на выезд с командой

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отправится на выезд с командой, но не примет участия в матчах на этой неделе, сообщает Sportsnet.

«Мэйпл Лифс» на выезде сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз» (24 ноября), «Миннесотой» (25 ноября), «Питтсбургом» (27 ноября) и «Детройтом» (29 ноября).

Самсонов получил травму 5 ноября в победном матче «Торонто» с «Бостон Брюинз» (2:1), в моменте с буллитом форварда «Брюинз» Брэда Маршана.

25-летний голкипер в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги в восьми матчах за «кленовых листьев» победил в восьми матчах с процентом отражённых бросков 92,1 и коэффициентом надёжности 2,23.

Также сообщается, что на выезд не отправится защитник Ти Джей Броди, так как его восстановление после травмы затянулось.