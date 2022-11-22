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«Тампа» уступила «Бостону» в результативном матче, у Кучерова – «-3»

«Тампа» уступила «Бостону» в результативном матче, у Кучерова – «-3»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

За хозяев забивали Ник Пол (дубль) и Рудольф Бальцерс. У победителей же отличились Давид Крейчи, Ник Фолиньо, Чарли Койл, Брэд Маршан и Давид Пастрняк.

Примечательно, что российский защитник Михаил Сергачёв и нападающий Владислав Наместников не заработали баллов по показателю полезности. У Никиты Кучерова же –«-3». Российский голкипер Андрей Василевский совершил 25 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2022, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Пол (Стэмкос, Киллорн) – 08:57 (5x5)   1:1 Крейчи (Макэвой, Грызлик) – 15:36 (5x5)   1:2 Фолиньо (Заха, Крейчи) – 25:07 (5x4)   1:3 Койл (Фредерик, Холл) – 25:38 (5x5)   1:4 Маршан (Дебраск, Бержерон) – 35:08 (5x5)   1:5 Пастрняк (Дебраск, Макэвой) – 43:51 (5x4)   2:5 Балцерс (Марун) – 44:02 (5x5)   3:5 Пол (Хедман, Марун) – 50:38 (5x4)

В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» сыграл свой матч с «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

За хозяев отличились Йеспер Братт, Доусон Мерсер, Дэймон Сиаерсон, Томаш Татар и белорус Егор Шарангович. А у проигравших забросили свои шайбы Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2022, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Братт (Хишир, Хьюз) – 02:25 (5x4)   1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 13:02 (5x4)   2:1 Мерсер (Хишир) – 25:15 (5x5)   3:1 Сиверсон (Братт, Хьюз) – 28:45 (5x5)   3:2 Ньюджент-Хопкинс (Пульюярви, Сеси) – 44:52 (5x5)   4:2 Татар (Мерсер, Хишир) – 47:07 (5x5)   5:2 Шарангович (Зеттерлунд) – 54:45 (5x5)
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