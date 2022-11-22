«Тампа» уступила «Бостону» в результативном матче, у Кучерова – «-3»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
За хозяев забивали Ник Пол (дубль) и Рудольф Бальцерс. У победителей же отличились Давид Крейчи, Ник Фолиньо, Чарли Койл, Брэд Маршан и Давид Пастрняк.
Примечательно, что российский защитник Михаил Сергачёв и нападающий Владислав Наместников не заработали баллов по показателю полезности. У Никиты Кучерова же –«-3». Российский голкипер Андрей Василевский совершил 25 сейвов.
В параллельном матче в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» сыграл свой матч с «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
За хозяев отличились Йеспер Братт, Доусон Мерсер, Дэймон Сиаерсон, Томаш Татар и белорус Егор Шарангович. А у проигравших забросили свои шайбы Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс.
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