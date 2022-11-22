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Источник: Знарок покинет «Ак Барс» после возвращения команды с выезда

Источник: Знарок покинет «Ак Барс» после возвращения команды с выезда
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок покинет клуб после возвращения команды с выезда, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, официально об этом решении будет объявлено после выездного матча «Ак Барса» с «Барысом», который состоится сегодня, 22 ноября.

Казанский клуб находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 32 игр набрав 32 очка. «Ак Барс» проиграл пять из последних шести матчей. В последней игре казанцы уступили в матче с «Сибирью» со счётом 2:4.

После проигранного матча с «Салаватом Юлаевым» Знарок сообщал, что не думает уходить в отставку, и отмечал плохую атмосферу внутри коллектива. Через несколько часов после финальной сирены в Сети распространилось видео, на котором один из фанатов казанцев зашёл в автобус команды и призвал хоккеистов «играть на льду так, как за них болеют».

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