Источник: Знарок покинет «Ак Барс» после возвращения команды с выезда

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок покинет клуб после возвращения команды с выезда, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, официально об этом решении будет объявлено после выездного матча «Ак Барса» с «Барысом», который состоится сегодня, 22 ноября.
Казанский клуб находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 32 игр набрав 32 очка. «Ак Барс» проиграл пять из последних шести матчей. В последней игре казанцы уступили в матче с «Сибирью» со счётом 2:4.
После проигранного матча с «Салаватом Юлаевым» Знарок сообщал, что не думает уходить в отставку, и отмечал плохую атмосферу внутри коллектива. Через несколько часов после финальной сирены в Сети распространилось видео, на котором один из фанатов казанцев зашёл в автобус команды и призвал хоккеистов «играть на льду так, как за них болеют».
- 22 ноября 2022
-
07:44
-
07:40
-
07:38
-
07:25
-
07:18
-
06:55
-
06:41
-
06:28
-
06:15
-
06:03
-
05:39
- 21 ноября 2022
-
23:03
-
22:44
-
22:33
-
22:23
-
21:53
-
21:22
-
21:18
-
20:53
-
20:42
-
20:16
-
20:09
-
20:04
-
19:56
-
19:27
-
19:23
-
19:08
-
19:03
-
18:55
-
18:47
-
18:43
-
18:39
-
18:30
-
18:11
-
17:57