Макар побил рекорд Зубова, набрав 200 очков быстрее всех из защитников в истории НХЛ
Поделиться
В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости в матче идёт третий период, а гости ведут со счётом 2:1.
Защитник «Колорадо» Кейл Макар по ходу первого периода записал на свой счёт заброшенную шайбу. Ему ассистировали Микко Рантанен и Арттури Лехконен. Заброшенная шайба стала для Макара двухсотым очком, набранным в матчах Национальной хоккейной лиги. Для набора такого количества очков ему потребовалось 197 матчей — меньше любого другого защитника в истории НХЛ.
Предыдущий рекорд принадлежал российскому защитнику «Питтсбурга» Сергею Зубову. На набор двухсот очков он затратил 207 игр.
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
07:44
-
07:40
-
07:38
-
07:25
-
07:18
-
06:55
-
06:41
-
06:28
-
06:15
-
06:03
-
05:39
- 21 ноября 2022
-
23:03
-
22:44
-
22:33
-
22:23
-
21:53
-
21:22
-
21:18
-
20:53
-
20:42
-
20:16
-
20:09
-
20:04
-
19:56
-
19:27
-
19:23
-
19:08
-
19:03
-
18:55
-
18:47
-
18:43
-
18:39
-
18:30
-
18:11
-
17:57
Партнерский контент