Макар побил рекорд Зубова, набрав 200 очков быстрее всех из защитников в истории НХЛ

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости в матче идёт третий период, а гости ведут со счётом 2:1.

Защитник «Колорадо» Кейл Макар по ходу первого периода записал на свой счёт заброшенную шайбу. Ему ассистировали Микко Рантанен и Арттури Лехконен. Заброшенная шайба стала для Макара двухсотым очком, набранным в матчах Национальной хоккейной лиги. Для набора такого количества очков ему потребовалось 197 матчей — меньше любого другого защитника в истории НХЛ.

Предыдущий рекорд принадлежал российскому защитнику «Питтсбурга» Сергею Зубову. На набор двухсот очков он затратил 207 игр.