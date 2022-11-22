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Макар побил рекорд Зубова, набрав 200 очков быстрее всех из защитников в истории НХЛ

Макар побил рекорд Зубова, набрав 200 очков быстрее всех из защитников в истории НХЛ
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш». На момент написания новости в матче идёт третий период, а гости ведут со счётом 2:1.

Защитник «Колорадо» Кейл Макар по ходу первого периода записал на свой счёт заброшенную шайбу. Ему ассистировали Микко Рантанен и Арттури Лехконен. Заброшенная шайба стала для Макара двухсотым очком, набранным в матчах Национальной хоккейной лиги. Для набора такого количества очков ему потребовалось 197 матчей — меньше любого другого защитника в истории НХЛ.

Предыдущий рекорд принадлежал российскому защитнику «Питтсбурга» Сергею Зубову. На набор двухсот очков он затратил 207 игр.

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