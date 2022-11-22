Андрей Свечников – вторая звезда матча «Виннипег» – «Каролина»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.



Российский нападающий Андрей Свечников признан второй звездой матча. На его счету один гол и одна результативная передача. Первым же стал Джош Моррисси, у которого на счету дубль. А третье место за Майклом Эйссимонтом. Он забросил одну шайбу.



На 19-й минуте матча счёт открыл Пьер-Люк Дюбуа. На 27-й минуте удвоил преимущество Майки Эйссимонт. А на 43-й минуте за хозяев ещё забил и Джош Моррисси. Только на 56-й минуте первый раз отличились гости – забил Джейкоб Славин с передачи российского нападающего Андрея Свечникова. Через минуту отличился и сам Свечников. А на последней минуте Мартин Нечас перевёл игру в овертайм, где последнее слово было всё-таки за игроком хозяев Моррисси.

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