«Каролина» отыгралась с 0:3 в матче с «Виннипегом», трижды подряд забив с пустыми воротами

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

За пять минут до окончания третьего периода гости проигрывали матч со счётом 3:0 и сняли вратаря, выпустив шестого игрока и оставшись с пустыми воротами. Примечательно, что за оставшиеся пять минут «Каролина» смогла отыграть три шайбы, переведя игру в овертайм, который в итоге проиграла.

ВИДЕО камбэка «Каролины».

Отметим, что два очка в составе «Каролины» на свой счёт записал российский нападающий Андрей Свечников. Один раз он ассистировал на гол партнёрам, а во втором случае поразил ворота соперника самостоятельно.