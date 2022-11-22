«Нью-Джерси» повторил рекорд клуба, одержав 13 побед подряд

Сегодня, 22 ноября, в матче Национальной хоккейной лиги в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» сыграл с «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
За хозяев отличились Йеспер Братт, Доусон Мерсер, Дэймон Сиаерсон, Томаш Татар и белорус Егор Шарангович. А у проигравших забросили свои шайбы Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс.
Эта победа стала 13-й кряду для команды. «Нью-Джерси» повторил рекорд клуба по количеству побед подряд. Рекорд регулярки – у «Питтсбург Пингвинз». Они одержали победу в 17 матчах подряд в сезоне-1992/93.
В этом сезоне «Нью-Джерси» проиграл всего три раза. Команда начала сезон с двух поражений. Сначала они уступили «Филадельфии» (2:5), а потом с тем же счётом проиграли «Детройту». Третий раз они уступили в матче с «Вашингтоном» (3:6).
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