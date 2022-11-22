Нападающий «Айлендерс» оценил игру голкипера Сорокина в матче с «Торонто»

В сегодняшнем матче «Нью-Йорк Айлендерс» одержали волевую победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 ОТ). Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 30 из 32 бросков «кленовых листьев».

Канадский нападающий «Айлендерс» Джош Бейли, сравнявший счёт в концовке третьего периода, оценил игру 27-летнего российского вратаря.

«Сорокин, как обычно, был великолепен. Он дал нам шанс, который мы не упустили и нашли способ победить», — цитирует Бейли официальный «твиттер» «островитян».

После победы «Нью-Йорк Айлендерс» набрали 24 очка в 20 матчах и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» сыграют дома с «Эдмонтон Ойлерз». Игра начнётся в ночь на 24 ноября в 3:30 мск.