А. Свечников — о камбэке с 0:3 с пустыми воротами: «Каролина» никогда не сдаётся

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников подвёл итог матча.
«Три гола в концовке третьего периода — что это говорит об устойчивости команды? Я здесь уже пятый год, и наша команда никогда не сдаётся. Неважно, с каким счётом мы уступаем — мы стараемся усердно играть в каждой смене и должны делать это с первой смены. Сегодня мы играли хорошо, но нам немного не повезло», — приводит слова Свечникова Bally Sports.
Напомним, за пять минут до окончания третьего периода гости проигрывали матч со счётом 0:3 и сняли вратаря, выпустив шестого игрока и оставшись с пустыми воротами. За оставшиеся пять минут «Каролина» смогла отыграть три шайбы, переведя игру в овертайм, который в итоге проиграла.
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