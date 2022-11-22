Форвард «Ванкувера» Кузьменко открыл счёт в матче с «Вегасом»

В эти минуты в рамках регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» встречается на своём льду с «Вегас Голден Найтс». После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл российский нападающий Андрей Кузьменко, отличившийся с передач Брока Бёзера и Куинна Хьюза.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это шайба стала для Кузьменко восьмой в регулярном сезоне.

До этого матча Андрей набрал 13 (7+6) очков в 17 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Канадский клуб набрал 15 очков после 18 матчей и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «Ванкувер» проведёт в гостях с «Колорадо Эвеланш». Игра начнётся 24 ноября в 6:00 мск.