Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» уверенно победить «Оттаву» дома

В рамках регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) одержали хозяева.

На седьмой минуте матча счёт открыл форвард «Сан-Хосе» Ноа Грегор с передач Люка Канина и Мэтта Беннинга. На 14-й минуте первого периода счёт сравнял Тим Штюцле с передачи Брэди Ткачука.

В начале второго периода хозяев вновь вывел вперёд Тимо Майер с передачи Эрика Карлссона. Через три минуты третью шайбу «акул» забросил Мэтт Ньето с передач Мэтта Беннинга и Александра Барабанова. На 16-й минуте второго периода Томаш Гертл сделал счёт 4:1 с передач Эрика Карлссона и Логана Кутюра.

В конце матча окончательный счёт установил Логан Кутюр, поразивший пустые ворота.

Следующий матч «Сан-Хосе» проведёт на выезде с «Сиэтлом» утром 24 ноября. «Оттава» в это же утро сыграет в гостях с «Вегасом».