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Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» уверенно победить «Оттаву» дома

Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» уверенно победить «Оттаву» дома
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В рамках регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) одержали хозяева.

На седьмой минуте матча счёт открыл форвард «Сан-Хосе» Ноа Грегор с передач Люка Канина и Мэтта Беннинга. На 14-й минуте первого периода счёт сравнял Тим Штюцле с передачи Брэди Ткачука.

В начале второго периода хозяев вновь вывел вперёд Тимо Майер с передачи Эрика Карлссона. Через три минуты третью шайбу «акул» забросил Мэтт Ньето с передач Мэтта Беннинга и Александра Барабанова. На 16-й минуте второго периода Томаш Гертл сделал счёт 4:1 с передач Эрика Карлссона и Логана Кутюра.

В конце матча окончательный счёт установил Логан Кутюр, поразивший пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2022, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Грегор (Канин, Беннинг) – 06:22 (5x5)   1:1 Штюцле (Ткачук) – 13:14 (5x5)   2:1 Майер (Карлссон) – 21:18 (5x5)   3:1 Ньето (Беннинг, Барабанов) – 24:53 (5x5)   4:1 Гертл (Карлссон, Кутюр) – 35:56 (5x4)   5:1 Кутюр (Мегна, Канин) – 59:01 (en)

Следующий матч «Сан-Хосе» проведёт на выезде с «Сиэтлом» утром 24 ноября. «Оттава» в это же утро сыграет в гостях с «Вегасом».

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