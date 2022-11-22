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Гол и передача Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Вегасом»

Гол и передача Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Вегасом»
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В рамках регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» встречался на своём льду с «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 5:4 (0:0, 2:1, 3:3) одержали гости.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

Во втором периоде счёт открыл российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Затем в течение пяти минут «Вегас» забросил две шайбы и вышел вперёд — отличились Марк Стоун и Уильям Каррье.

На второй минуте третьего периода Бо Хорват восстановил равенство в счёте. На 46-й минуте хозяев вывел вперёд Люк Шенн. Менее чем через минуту Элиас Петтерссон с передач Ильи Михеева и Андрея Кузьменко забил четвёртый гол хозяев в матче. Через 43 секунды третью шайбу гостей забросил Уильям Каррье. Спустя две минуты счёт сравнял Райлли Смит. На 15-й минуте третьего периода «Вегас» вышел вперёд благодаря голу Алекса Пьетранджело.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2022, вторник. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Кузьменко (Бёзер, Хьюз) – 31:48 (5x5)   1:1 Стоун (Айкел, Мартинес) – 34:52 (5x5)   1:2 Каррье (Айкел, Пьетранджело) – 35:41 (5x5)   2:2 Хорват (Миллер, Стиллман) – 41:47 (5x5)   3:2 Шенн (Хьюз, Лазар) – 45:35 (5x5)   4:2 Петтерссон (Михеев, Кузьменко) – 46:11 (5x5)   4:3 Каррье (Мартинес, Пьетранджело) – 46:54 (5x5)   4:4 Смит (Маршессо) – 48:57 (5x5)   4:5 Пьетранджело (Стоун, Стивенсон) – 54:14 (5x5)

Следующий матч «Ванкувер» проведёт в гостях с «Колорадо Эвеланш» 24 ноября, утром по московскому времени. «Вегас» тогда же примет «Оттаву».

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