Запасному голкиперу «Эдмонтона», сидящему на скамейке, шайба попала в лицо после рикошета

В матче Национальной хоккейной лиги в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» сыграл с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
В концовке второго периода при счёте 3:1 в пользу «Нью-Джерси» шайба после рикошета попала в лицо запасному голкиперу «Эдмонтона» Джеку Кэмпбеллу, сидящему на скамейке.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
После попадания шайбы Кэмпбелл ушёл в раздевалку и больше на скамейке не появился, сообщает TSN. После травмы запасного голкипера на игру был вызван ещё один вратарь, который был готов сменить Стюарта Скиннера при необходимости.
30-летний Кэмпбелл в текущем сезоне сыграл за «нефтяников» 19 матчей с процентом отражённых бросков 87,3 и коэффициентом надёжности 4,27.
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