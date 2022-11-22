Запасному голкиперу «Эдмонтона», сидящему на скамейке, шайба попала в лицо после рикошета

В матче Национальной хоккейной лиги в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» сыграл с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В концовке второго периода при счёте 3:1 в пользу «Нью-Джерси» шайба после рикошета попала в лицо запасному голкиперу «Эдмонтона» Джеку Кэмпбеллу, сидящему на скамейке.

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После попадания шайбы Кэмпбелл ушёл в раздевалку и больше на скамейке не появился, сообщает TSN. После травмы запасного голкипера на игру был вызван ещё один вратарь, который был готов сменить Стюарта Скиннера при необходимости.

30-летний Кэмпбелл в текущем сезоне сыграл за «нефтяников» 19 матчей с процентом отражённых бросков 87,3 и коэффициентом надёжности 4,27.