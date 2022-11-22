Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Запасному голкиперу «Эдмонтона», сидящему на скамейке, шайба попала в лицо после рикошета

Запасному голкиперу «Эдмонтона», сидящему на скамейке, шайба попала в лицо после рикошета
Комментарии

В матче Национальной хоккейной лиги в Ньюарке «Нью-Джерси Дэвилз» сыграл с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В концовке второго периода при счёте 3:1 в пользу «Нью-Джерси» шайба после рикошета попала в лицо запасному голкиперу «Эдмонтона» Джеку Кэмпбеллу, сидящему на скамейке.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

После попадания шайбы Кэмпбелл ушёл в раздевалку и больше на скамейке не появился, сообщает TSN. После травмы запасного голкипера на игру был вызван ещё один вратарь, который был готов сменить Стюарта Скиннера при необходимости.

30-летний Кэмпбелл в текущем сезоне сыграл за «нефтяников» 19 матчей с процентом отражённых бросков 87,3 и коэффициентом надёжности 4,27.

Новость по теме
Макдэвид установил рекорд «Эдмонтона» по голам в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022