Р. Ротенберг анонсировал уход защитника СКА Алекса Гранта из клуба

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале анонсировал уход защитника Алекса Гранта из клуба.

«Алекс, спасибо за работу в нашем коллективе! Удачи тебе! До скорой встречи на льду!», — написал Ротенберг.

33-летний канадский игрок обороны в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиге сыграл за санкт-петербургский клуб 16 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-3» и с двумя минутами штрафа.

Грант был выбран на драфте НХЛ в 2007 году клубом «Питтсбург Пингвинз» в четвёртом раунде под общим 117 номером и имеет два матча за океаном за «Анахайм Дакс».

Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ СКА проведёт дома с ЦСКА сегодня, 22 ноября в 19:30 мск.