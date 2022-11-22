Готовность «СКА Арены» составляет почти 90 процентов

В Петербурге продолжается строительство новой ледовой арены на проспекте Юрия Гагарина. На сегодняшний день общая строительная готовность здания составляет 87,5 процента, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на компанию «СКА Арена».

«Сейчас продолжается монтаж верхних блоков архитектурного фасада. Всего смонтировано 4400 тонн металлоконструкций. Полностью завершено остекление здания (общая площадь всего остекления – 22 500 м²). Алюминиевое покрытие купола кровли смонтировано на 60 процентов», – рассказали в компании. Вместе с тем внутри здания продолжается установка перегородок и отделка внутренних помещений.

Фото: «СКА Арена»

Фото: «СКА Арена»

Вместимость «СКА Арены» на хоккейных матчах — 21,5 тыс. человек, на концертах — до 23 тыс.