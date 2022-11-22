Команда «Нью-Джерси Дэвилз» признана первой звездой игрового дня в НХЛ
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Национальная хоккейная лига определила трёх звёзд сыгранного игрового дня.
Третьей звездой дня признан нападающий «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа, который в матче с «Каролиной» (4:3 ОТ) набрал 3 (1+2) результативных балла.
Второй звездой стал капитан «Бостона» Патрис Бержерон, который набрал 1000-е (409+591) очко в НХЛ в матче с «Тампой» (5:3). Бержерон стал 94-м игроком в истории лиги, достигшим данной отметки.
Первой звездой дня признана вся команда «Нью-Джерси Дэвилз». «Дьяволы» победили «Эдмонтон» (5:2) и повторили клубный рекорд, выиграв 13-й матч подряд. Рекорд регулярного сезона Национальной хоккейной лиги принадлежит «Питтсбург Пингвинз», который побеждал в 17 матчах подряд в сезоне-1992/1993.
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