КХЛ определила капитанов команд на Матч звёзд КХЛ — 2022

Континентальная хоккейная лига на своём сайте представила капитанов команд Матча звёзд КХЛ — 2022.

Капитаном команды дивизиона Боброва станет второй бомбардир-защитник сезона Александр Никишин (СКА), который дебютирует в этом сезоне на звёздных уикендах КХЛ.

В команде дивизиона Тарасова капитаном выбран уроженец Челябинска Никита Нестеров (ЦСКА), для которого этот Матч звёзд КХЛ станет вторым в карьере.

Ещё один челябинец Антон Бурдасов («Трактор») стал капитаном «домашнего» дивизиона — дивизиона Харламова.

Последним капитаном стал Сергей Толчинский («Авангард»), который поведёт за собой дивизион Чернышёва.

Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2022 пройдёт 10 и 11 декабря в Челябинске.

Ранее КХЛ представила главных тренеров на звёздный уикенд.