КХЛ определила капитанов команд на Матч звёзд КХЛ — 2022
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Континентальная хоккейная лига на своём сайте представила капитанов команд Матча звёзд КХЛ — 2022.
Капитаном команды дивизиона Боброва станет второй бомбардир-защитник сезона Александр Никишин (СКА), который дебютирует в этом сезоне на звёздных уикендах КХЛ.
В команде дивизиона Тарасова капитаном выбран уроженец Челябинска Никита Нестеров (ЦСКА), для которого этот Матч звёзд КХЛ станет вторым в карьере.
Ещё один челябинец Антон Бурдасов («Трактор») стал капитаном «домашнего» дивизиона — дивизиона Харламова.
Последним капитаном стал Сергей Толчинский («Авангард»), который поведёт за собой дивизион Чернышёва.
Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2022 пройдёт 10 и 11 декабря в Челябинске.
Ранее КХЛ представила главных тренеров на звёздный уикенд.
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