Защитник «Авангарда» Пайгин рассказал о тренировках с Макдэвидом и Драйзайтлем

Защитник «Авангарда» Зият Пайгин вспомнил о тренировках в «Эдмонтоне» с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем по ходу сезона-2016/2017 и рассказал, как необходимо играть против звёзд «нефтяников».

«С каким целями уезжал в «Эдмонтон»? Попробовать. Такой шанс бывает единожды. Я сторонник того, что в любом случае нужно пробовать. Можно было не ехать, но потом всю жизнь себя корить. Я выбрал такой путь и не жалею о нём.

Успел ли потренироваться с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем? Да, конечно. Но, чтобы прям поговорить и пообщаться, такого не было. Мы же находились в большом лагере, сразу три команды. Коннор и Леон – хорошие ребята, ничего плохого о них сказать не могу. Они прекрасные мастера и звёзды НХЛ.

Как защищаться против столь быстрых и техничных игроков, как эта пара? Думаю, за счёт выбора позиции. Они быстрые и прекрасно технически оснащены, поэтому могут создать момент из ничего. Опять же, если смотреть обзоры НХЛ, то они могут забросить по четыре-пять шайб за игру. В других встречах у них по ноль очков. Вот на эти самые игры нужно смотреть и анализировать их», — сказал Пайгин в интервью БИЗНЕС Online.

Пайгин в текущем сезоне перешёл из «Торпедо» в «Авангард». За омский клуб 27-летний защитник провёл 15 матчей и забросил три шайбы при показателе полезности «+5».