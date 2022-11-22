Защитник «Авангарда» Пайгин рассказал о тренировках с Макдэвидом и Драйзайтлем

Защитник «Авангарда» Зият Пайгин вспомнил о тренировках в «Эдмонтоне» с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем по ходу сезона-2016/2017 и рассказал, как необходимо играть против звёзд «нефтяников».
«С каким целями уезжал в «Эдмонтон»? Попробовать. Такой шанс бывает единожды. Я сторонник того, что в любом случае нужно пробовать. Можно было не ехать, но потом всю жизнь себя корить. Я выбрал такой путь и не жалею о нём.
Успел ли потренироваться с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем? Да, конечно. Но, чтобы прям поговорить и пообщаться, такого не было. Мы же находились в большом лагере, сразу три команды. Коннор и Леон – хорошие ребята, ничего плохого о них сказать не могу. Они прекрасные мастера и звёзды НХЛ.
Как защищаться против столь быстрых и техничных игроков, как эта пара? Думаю, за счёт выбора позиции. Они быстрые и прекрасно технически оснащены, поэтому могут создать момент из ничего. Опять же, если смотреть обзоры НХЛ, то они могут забросить по четыре-пять шайб за игру. В других встречах у них по ноль очков. Вот на эти самые игры нужно смотреть и анализировать их», — сказал Пайгин в интервью БИЗНЕС Online.
Пайгин в текущем сезоне перешёл из «Торпедо» в «Авангард». За омский клуб 27-летний защитник провёл 15 матчей и забросил три шайбы при показателе полезности «+5».
- 22 ноября 2022
-
13:48
-
13:32
-
12:42
-
12:14
-
11:43
-
11:13
-
11:00
-
10:49
-
10:37
-
10:27
-
10:08
-
09:40
-
09:16
-
09:06
-
09:04
-
08:38
-
08:29
-
08:15
-
07:44
-
07:40
-
07:38
-
07:25
-
07:18
-
06:55
-
06:41
-
06:28
-
06:15
-
06:03
-
05:39
- 21 ноября 2022
-
23:03
-
22:44
-
22:33
-
22:23
-
21:53
-
21:22