Сергей Коньков: СКА немного потерял уверенность, нужно возвращать её

Обладатель Кубка Гагарина-2013 Сергей Коньков поделился мыслями в преддверии армейского дерби об игре СКА и ЦСКА в последних матчах.

«Надо посмотреть, в каком состоянии подходят к игре команды. У СКА, например, недавно была серия поражений. А ЦСКА же в последних матчах играет достаточно уверенно. У москвичей четыре победы подряд с достаточно надежной игрой в обороне. А вот у СКА ситуация немножко другая. Они после поездки на Дальний Восток немного потеряли уверенность. Последние игры даются им тяжело. Уверенной была победа в матче с минским «Динамо». Тем не менее, я считаю, что СКА нужно возвращаться на победную линию. Игра пройдёт в Питере. Тренеры команды прекрасно понимают причины спада, и они уделят внимание тем элементам, которые не получались в прошлых матчах. Надёжная игра в обороне позволяла им делать результат, поэтому они сосредоточатся на ней. А в атаке у них есть исполнители.



Судить о том, кто выиграет, я не берусь. Матчи СКА — ЦСКА — это вывеска нашего чемпионата. Это противостояние идёт уже не первый год. На данный момент психологически ЦСКА выглядит стабильнее. Думаю, что СКА немного потерял уверенность, и это может пойти на руку москвичам. Но я бы не сказал, что ЦСКА на сто процентов победит. Многое будет зависеть от игры спецбригад. Подопечные Сергея Фёдорова играют надёжно и стабильно, у них сейчас четыре победы подряд. А вот у петербуржцев идёт серия из поражений. Им нужно возвращать ту уверенность, которая у них была в первые два месяца чемпионата», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

Московские армейцы после 31 сыгранного матча набрали 47 очков и занимают второе место в таблице Западной конференции, уступая СКА семь очков и имея два матча в запасе.

Встреча СКА и ЦСКА запланирована сегодня, 22 ноября в 19:30 мск.