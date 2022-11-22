«Трактор» подписал контракт с канадским защитником

«Трактор» на официальном сайте объявил о подписании контракта с канадским защитником Робертом Хэмилтоном. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Хэмилтон большую часть своей карьеры провёл в АХЛ, где выступал за команды «Спрингфилд Тандербердз», «Лаваль Рокет», «Стоктон Хит» и «Колорадо Иглз». В общей сложности в лиге защитник сыграл 220 матчей и набрал 91 (19+72) очко при показателе полезности «+25». Личный рекорд результативности в АХЛ для новичка чёрно-белых – 29 (7+22) очков в 54 матчах за «Стоктон» (сезон-2018/2019).



В прошлом сезоне Роберт Хэмилтон в составе «Колорадо Иглз» провёл 48 матчей и набрал 27 (6+21) результативных очков. В текущем чемпионате АХЛ сезона-2022/2023 канадский защитник принял участие в 12 матчах, где отметился тремя результативными передачами за фарм-клуб «лавин».

В следующем матче «Трактор» сыграет дома с «Автомобилистом» 23 ноября.