«Трактор» подписал контракт с канадским защитником

«Трактор» на официальном сайте объявил о подписании контракта с канадским защитником Робертом Хэмилтоном. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2023/2024.
Хэмилтон большую часть своей карьеры провёл в АХЛ, где выступал за команды «Спрингфилд Тандербердз», «Лаваль Рокет», «Стоктон Хит» и «Колорадо Иглз». В общей сложности в лиге защитник сыграл 220 матчей и набрал 91 (19+72) очко при показателе полезности «+25». Личный рекорд результативности в АХЛ для новичка чёрно-белых – 29 (7+22) очков в 54 матчах за «Стоктон» (сезон-2018/2019).
В прошлом сезоне Роберт Хэмилтон в составе «Колорадо Иглз» провёл 48 матчей и набрал 27 (6+21) результативных очков. В текущем чемпионате АХЛ сезона-2022/2023 канадский защитник принял участие в 12 матчах, где отметился тремя результативными передачами за фарм-клуб «лавин».
В следующем матче «Трактор» сыграет дома с «Автомобилистом» 23 ноября.
- 22 ноября 2022
-
16:15
-
15:43
-
15:29
-
15:22
-
15:01
-
14:31
-
13:48
-
13:32
-
12:42
-
12:14
-
11:43
-
11:13
-
11:00
-
10:49
-
10:37
-
10:27
-
10:08
-
09:40
-
09:16
-
09:06
-
09:04
-
08:38
-
08:29
-
08:15
-
07:44
-
07:40
-
07:38
-
07:25
-
07:18
-
06:55
-
06:41
-
06:28
-
06:15
-
06:03
-
05:39