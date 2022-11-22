«Будто супермелочный». Маккиннон объяснил, почему «выбил» контракт больше, чем у Макдэвида

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мыслями о своём новом контракте, который вступит в силу после сезона-2022/2023. Канадский форвард будет получать в год в среднем $ 12,6 млн — это на $ 100 тыс. больше, чем у капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. «Нефтяник» зарабатывает в год $ 12,5 млн. Благодаря этой разнице Маккиннон станет самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги.
«Кто настоял на том, чтобы мне накинули на $ 100 тыс. больше, чем самому высокооплачиваемому игроку в лиге, — я или агент? (смеётся) Не хотелось бы лезть глубоко в подробности. Это сумма, на которой мы в итоге сошлись. Думаю, что Пэту (Пэт Бриссон, агент Маккиннона. — Прим. «Чемпионата») очень этого хотелось.
Мне в общем-то всё равно было. Выглядит это, конечно, забавно. Будто я супермелочный. Но я вовсе не считаю себя лучше 97-го. Просто так получилось. Будем надеяться, что потолок зарплат в ближайшее время будет расти. Думаю, что это хорошая сделка для обеих сторон. Я рад, что всё уже позади и больше не надо забивать себе этим голову.
Бриссон наверняка больше всех хвастается итогами переговоров? Это было больше для Пэта, давай скажем так», — сказал Маккиннон в подкасте Spittin’ Сhiclets.
- 22 ноября 2022
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