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Форвард «Торпедо» забил потрясающий лакросс-гол «Куньлуню». Невольный ассистент — судья

Форвард «Торпедо» забил потрясающий лакросс-гол «Куньлуню». Невольный ассистент — судья
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В эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимает китайский «Куньлунь Ред Стар». К концу первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

На шестой минуте нижегородцы провели опасную атаку. Защитник Марк Марин с разворота отдал передачу Егору Виноградову, нападающий «Торпедо» вошёл в чужую зону и нанёс неточный бросок. Шайба попала в коньки судье матча и отскочила к форварду нижегородцев Денису Венгрыжановскому. Нападающий «Торпедо», завладев шайбой, ушёл за ворота и, резко выехав, забил лакросс-гол. Голкипер Джереми Смит не смог помочь своей команде.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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