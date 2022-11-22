«В итоге $ 1800 затащил». Мальцев рассказал о забавном пари с новичком «Трактора»

Российский нападающий системы «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале прокомментировал переход защитника Роберта Хэмилтона в «Трактор». Канадский игрок обороны также провёл значимую часть сезона в АХЛ — в «Колорадо Иглз». В 12 матчах текущего сезона Хэмилтон отдал три результативные передачи. Контракт с «Трактором» заключён до конца сезона-2023/2024.
«Мой хороший приятель Робби Хэмилтон подписал с Челябинском. Это очень приличный защитник, в „Иглз“ на нём многое держалось, в том числе второе большинство. А ещё весёлый и компанейский парень. Он несколько дней подряд заказывал бургеры в ресторанах, и пацаны из команды предложили ему челлендж: ты целый месяц ешь каждый день бургер, а мы все скидываем по сотке баксов, если справишься. И он реально каждый день скидывал в чат фотки бургеров, которые заказывал. И рецензии на них писал.
В итоге где-то $ 1800 затащил. При этом ещё весь этот месяц играл здорово, очков много набирал. Удачи ему уже пожелал лично при отлёте. Думаю, в КХЛ он нормально подожжёт», — говорится в сообщении.
- 22 ноября 2022
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