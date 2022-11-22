Российский защитник «Коламбуса» Гавриков — худший игрок обороны в НХЛ по ценности

Авторитетное издание The Athletic подсчитало ценность каждого хоккеиста НХЛ, проведшего не менее 10 матчей в текущем чемпионате, согласно оценке GSVA. Это всеобъемлющая статистика, которая включает в себя продуктивность спортсменов и их влияние на игру в зависимости от времени на льду.

В список защитников попало восемь россиян. Только трое приносят своей команде больше пользы, чем вреда: Михаил Сергачёв (0,6), Никита Задоров (0,4) и Дмитрий Орлов (0,1).

Ещё пятеро российских защитников приносят больше вреда, чем пользы: Иван Проворов (-0,1), Александр Романов (-0,3), Илья Любушкин (-0,3), Дмитрий Куликов (-0,6) и Владислав Гавриков (-1). При этом защитник «Коламбус Блю Джекетс» и вовсе является худшим среди игроков обороны в НХЛ — ни один другой хоккеист его амплуа не имеет показатель -1.