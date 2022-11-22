Российский защитник «Коламбуса» Гавриков — худший игрок обороны в НХЛ по ценности

Авторитетное издание The Athletic подсчитало ценность каждого хоккеиста НХЛ, проведшего не менее 10 матчей в текущем чемпионате, согласно оценке GSVA. Это всеобъемлющая статистика, которая включает в себя продуктивность спортсменов и их влияние на игру в зависимости от времени на льду.
В список защитников попало восемь россиян. Только трое приносят своей команде больше пользы, чем вреда: Михаил Сергачёв (0,6), Никита Задоров (0,4) и Дмитрий Орлов (0,1).
Ещё пятеро российских защитников приносят больше вреда, чем пользы: Иван Проворов (-0,1), Александр Романов (-0,3), Илья Любушкин (-0,3), Дмитрий Куликов (-0,6) и Владислав Гавриков (-1). При этом защитник «Коламбус Блю Джекетс» и вовсе является худшим среди игроков обороны в НХЛ — ни один другой хоккеист его амплуа не имеет показатель -1.
- 22 ноября 2022
-
23:40
-
23:16
-
23:08
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:46
-
22:41
-
22:26
-
22:05
-
21:50
-
21:30
-
21:23
-
21:12
-
20:40
-
20:13
-
19:54
-
19:34
-
18:57
-
18:19
-
18:06
-
17:31
-
17:20
-
16:46
-
16:15
-
15:43
-
15:29
-
15:22
-
15:01
-
14:31
-
13:48
-
13:32
-
12:42
-
12:14
-
11:43