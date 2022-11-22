СКА забил ЦСКА второй гол после кошмарной ошибки вратаря Рейдеборна
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В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает московский ЦСКА. К середине первого периода счёт 3:0 в пользу хозяев.
На третьей минуте матча, когда санкт-петербургская команда выигрывала со счётом 1:0, СКА убежал в атаку. Нападающий хозяев Марат Хайруллин, убежав по левому флангу, нанёс бросок в ближний угол. Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн допустил ошибку, неудачно отразив шайбу перед собой, а форвард СКА Никита Гусев подкараулил отскок и забил уже в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что СКА забросил три шайбы менее чем за семь с половиной минут.
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