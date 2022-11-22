С. Фёдоров — о матче со СКА: первый период ЦСКА сложно назвать игрой. Всё валилось из рук

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче со СКА.

«Игрой назвать сложно, особенно наш первый период. С такой концентрацией, пропустив такие необязательные голы… сегодня как-то всё валилось из рук, не получилось начало игры. Не похоже на нас. Причины найдём, разберём. Это был хороший тест для нас. Не задалась игра, это должно стать хорошим уроком. Мы обязаны сделать выводы, попереживать немножко. Завтра — другой день, будем настраиваться на следующую игру. Соперника с победой. Быстрая, мобильная команда. Другого и не ожидали. Сделаем определённую работу — парни всё прекрасно понимают, что интенсивность должна быть намного выше, особенно со СКА.

Первая пропущенная шайба? Всё бывает, наша команда имеет опыт забывать такие голы или ошибки. У нас опытная команда, с характером, но сегодня точно был не наш первый период.

Сегодня против нас вышла та команда, которую мы всегда знали, которая против нас всегда так играла. Вряд ли мы думали о пяти поражениях СКА — сами готовились в штатном режиме, понимали, какой будет матч. К сожалению, не удалось внести концентрацию в начало матча. После четырёх голов было сложно что-то сделать, но во втором периоде ребята проявили характер, нашли те опорные точки игры, где смогли показать мастерство. Эти два гола были хорошим подспорьем дальше играть в таком же режиме. Создали много моментов, не забили большинство. 3:5 — другой счёт, а за семь секунд Плотников убегал, тоже нанёс качественный бросок, но вратарь оказался на высоте. Третий период обещал бы быть намного интереснее. К сожалению, эти два гола не были забиты. Никакие матчи, особенно хоккейные, нельзя так начинать», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.