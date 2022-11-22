«Когда кажется, надо креститься». С. Фёдоров — на вопрос о том, что в ЦСКА неспокойно

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после поражения в матче со СКА.

«Кажется, что в команде неспокойно? Когда кажется, надо креститься. А так вы правы, пропускать первыми — не совсем хорошая тенденция. Середина сезона близко, но ещё не наступила. Впереди много матчей, хороших матчей. У нас хороший крепкий коллектив.

Шарыченков вышел в нелёгкой ситуации, сыграл достаточно надёжно. Мы планировали ставить его на следующую встречу — так получилось, что он вышел раньше расписания, помог сдержать порыв соперника. У него была травма, её залечили, потом он работал над физической формой, сейчас получил практику. С оптимизмом смотрим в будущее. Думаю, в следующем матче вы увидите его в воротах.

У Дица роль не поменялась — просто к роли, которую он играл в «Барысе», добавилась роль, которую он должен делать в ЦСКА. Это полная игра, не только в атаке. В ЦСКА защитники должны выполнять свою роль и в защите, он с ней справляется. Но свои лидерские качества в атаке он тоже не забыл», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.