Роман Ротенберг сравнил армейское дерби КХЛ с «эль класико»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мыслями о победе в матче с ЦСКА.

«Армейское дерби? Мы сыграли много классных матчей, которые развивают наших игроков, вызывают огромный интерес. Можно сравнить с «эль класико»: «Барселона» — «Мадрид». Это лучшее, что есть, чтобы наш хоккей развивался. Важно иметь матчи, которые привлекают болельщиков. Повышаются рейтинги, привлекаются спонсоры, расширяется целевая аудитория. Смотрел на трибунах — много улыбок, маленькие детишки очень рады. Будем стремиться улучшать нашу игру. Смотрел встречу Саудовской Аравии с Аргентиной: в спорте, как мы видим, случаются такие результаты за счёт командного духа, работы команды и тренерского штаба. Это вдохновляет, мы продолжаем строить нашу команду. Можем играть ещё лучше.

Замечательные матчи, очень сильный соперник. Это развивает наших игроков. Когда вернёмся на международную арену, когда будем так играть, обязательно победим любую сборную — и Финляндию, и Швецию, и Канаду.

Хорошее начало — половина дела. Дай бог, продолжим дальше так забивать в начале. Третьяк рассказывал, что когда ЦСКА доминировал в чемпионате СССР, они всегда забивали три-четыре шайбы в первые 10 минут, а потом продолжали играть. Будем к этому стремиться, берём пример с лучших», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.