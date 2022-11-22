Р. Ротенберг: горячие молодые ребята велись на провокации ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после победы в матче с ЦСКА.

«Получили такую энергию от «Ледового», что просто полетели с первой секунды. Забили отличные голы. У нас была возможность потренироваться, давно этого не делали. Облетели всю страну, это сделало нас сильнее. Много деталей отработали в этих поездках, было много возможностей пообщаться с командой, провести углублённые уроки теории. Прошли вирус, команда серьёзно болела. Однозначно это сделало нас сильнее, команда сплотилась. На таких трудностях строится команда.

Очень важная победа. Сильная команда ЦСКА, сильный тренерский штаб во главе с Фёдоровым. Наша молодая команда показала высокие скорости. Где-то допустили пару ошибок, разберём их. Недопустимо отдавать такое преимущество по игре. Горячие молодые ребята велись на провокации. Когда могли сыграть «пять на три», зачем отвечать на провокации соперника? Поэтому есть над чем работать. Очень важная следующая встреча.

Месть соперника Попугаеву и Камалову? Не хочу это комментировать. Эти вопросы надо задавать ЦСКА, не могу комментировать решение другой команды. В спорте, в таких матчах команды ради победы идут на всё. Надо у ЦСКА спросить, умышленно это было или игровой момент. Камалов уже получил микротравму, потом точечно в это же место его ударили. Это игровой момент, это хоккей, жёсткая мужская игра. Соперник много играет в тело, на грани фола. Но это хоккей, такая тактика, это надо уважать. А нам нужно уметь держать удар, нужно уметь играть в силовую — и в тело сыграть, и выиграть борьбу. Сегодня выиграли много единоборств, это и дало нам преимущество. Мы должны уметь играть по-разному. Есть соперники, которые действуют очень агрессивно. Это вызывает уважение, потому что хоккей — мужская агрессивная игра. Мы к этому готовы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.