Р. Ротенберг прокомментировал решение Попугаева выбрать номер, под которым играет он сам

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с ЦСКА поделился мыслями о решении форварда команды Никиты Попугаева взять номер, под которым играет сам наставник.

«Рассматриваем ли варианты усиления линии обороны после ухода Гранта? Конкуренция — двигатель прогресса, мы ничего не исключаем. Но если наши молодые ребята переигрывают опытных, это нас радует. Все получают шанс, мы не смотрим на возраст и фамилии. Даём играть тем, кто выигрывает внутреннюю конкуренцию. Всё возможно, но мы очень довольны нашими молодыми ребятами, которые сегодня обыграли сильнейшего соперника. Время покажет, работаем по факту и ситуации.



Попугаев взял мой номер? Да, я играю под этим номером, но игрок выбирает любой номер. Возможно, здесь есть связь, но это лучше спросить у Никиты. Нам главное — не номер, а как он играет. А он может ещё лучше. Сегодня здорово сыграл, бился, много силовых, бросков. Он подходит под нашу систему. Если смотреть на его судьбу, то он получил шанс и очень ценит это. Такие ситуации в жизни бывают, когда человек проходит сложности и становится сильнее. Он вернулся в хоккей и помог нам. Это долгий путь и серьёзный тренировочный процесс. Хотим, чтобы каждый наш игрок добавил», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.