Жафяров: могли бы поставить на 4:0 в первом периоде? Почему нет, 50 рублей можно

Нападающий СКА Дамир Жафяров прокомментировал крупную победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА. Санкт-петербургская команда забила четыре гола в первой 20-миинутке.

«Могли бы поставить 50 рублей на 4:0 в первом периоде, почему бы и нет? 50 рублей можно. Да нет, конечно, никто не ожидал такого начала. Это придало нам импульс. В таком же ключе и продолжили всю игру, за исключением двух голов соперника.

Никакого преображения не было — мы играли в свою игру, просто где-то не везло, не шла игра. Но все старались, мы не опускали руки. Будем стараться в следующих играх исправлять ситуацию, чтобы нам опять так же везло, чтобы находить ключи к победам», — передаёт слова Жафярова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.