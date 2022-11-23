Евгений Дадонов в 15-м матче набрал второе очко в сезоне

В эти минуты на льду «Белл-центр» в канадском Монреале проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Баффало Сэйбрз». Завершён второй период, счёт – 2:4.
Во второй шайбе «Монреаля» поучаствовал 33-летний российский нападающий Евгений Дадонов. Он отдал передачу Шону Монахану, тот улучшил позицию и нанёс бросок, голкипер «Баффало» с ним справился, но Монахан подоспел на подбор. Для Дадонова это лишь второе очко в текущем сезоне – ранее он отметился голом в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (16 ноября).
Хозяева пропустили три шайбы фактически за пару стартовых минут: на 35-й секунде отличился Расмус Далин, на 52-й – Джон-Джейсон Петерка, а в начале третьей минуты – Алекс Так. Сразу же Коул Кофилд отыграл одну шайбу. Уже во втором периоде Джефф Скиннер снова сделал преимущество «Баффало» убедительным, но ещё через пару минут и прошла результативная атака с участием Дадонова и Монахана.
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