Голевой пас Евгения Дадонова не помог «Монреалю» переиграть «Баффало»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 7:2.



Уже на 1-й минуте матча гости забросили сразу две шайбы. Отличились Расмус Далин и Джон-Джейсон Петерка. На 3-й минуте преимущество увеличил Алекс Так. Но через 45 секунд одну шайбу отыграл Коул Кофилд.



На 32-й минуте за гостей отличился Джефф Скиннер. А через две минуты забил Шон Монахан с передачи российского нападающего Евгения Дадонова. Потом на 44-й минуте за гостей отличился Хенри Йокихарью. На 47-й минуте шайбу забросил Тейдж Томпсон, а точку в матче поставил Скиннер на 55-й минуте.