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Голевой пас Евгения Дадонова не помог «Монреалю» переиграть «Баффало»

Голевой пас Евгения Дадонова не помог «Монреалю» переиграть «Баффало»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 7:2.

Уже на 1-й минуте матча гости забросили сразу две шайбы. Отличились Расмус Далин и Джон-Джейсон Петерка. На 3-й минуте преимущество увеличил Алекс Так. Но через 45 секунд одну шайбу отыграл Коул Кофилд.

На 32-й минуте за гостей отличился Джефф Скиннер. А через две минуты забил Шон Монахан с передачи российского нападающего Евгения Дадонова. Потом на 44-й минуте за гостей отличился Хенри Йокихарью. На 47-й минуте шайбу забросил Тейдж Томпсон, а точку в матче поставил Скиннер на 55-й минуте.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 7
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Томпсон, Скиннер) – 00:35 (5x5)   0:2 Петерка (Козенс, Куинн) – 00:52 (5x5)   0:3 Так (Далин, Скиннер) – 02:13 (5x4)   1:3 Кофилд (Гуле, Савар) – 02:57 (5x5)   1:4 Скиннер (Томпсон, Так) – 31:21 (5x5)   2:4 Монахан (Дадонов, Уайдман) – 33:57 (5x5)   2:5 Йокихарью (Так, Томпсон) – 43:48 (5x5)   2:6 Томпсон (Скиннер, Хиностроза) – 46:39 (5x5)   2:7 Скиннер (Козенс, Далин) – 54:26 (5x4)
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