Форвард «Рейнджерс» забил курьёзный гол, даже не совершив броска по воротам

В эти минуты в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». После второго периода счёт в матче 3:2 в пользу гостей.

В середине второго периода нападающий гостей Винсент Трочек забил курьёзный гол. Форвард ворвался в зону хозяев на скорости, попытался сделать передачу, но шайба от клюшки защитника хозяев Дрю Даути взмыла в воздух и, перелетев через вратаря Кэла Питерсена, опустилась в ворота за спину голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что «Рейнджерс» перевернули ход матча во втором периоде, забросив три безответные шайбы в ворота «Кингз».