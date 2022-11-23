Четвёртый номер драфта НХЛ — 2022 забил первый гол во взрослом хоккее

Сегодня в Калгари прошёл матч регулярного чемпионата АХЛ между фарм-клубами «Калгари» и «Сиэтла». Победу в матче одержал фарм-клуб «Флэймз» со счётом 5:3.

Один из голов гостей на счету четвёртого номера прошедшего драфта Шейна Райта. Нападающий убежал на рандеву с голкипером хозяев и уверенно переиграл его. Эта шайба стала дебютной для 18-летнего нападающего на взрослом уровне. Ранее Райт провёл семь матчей в НХЛ и отметился лишь результативной передачей. В АХЛ нападающий проводил первый матч в карьере.

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«Сиэтл» выбрал талантливого нападающего на драфте 2022 года под общим четвёртым номером и сразу подписал с ним контракт новичка. Перед началом драфта многие эксперты считали Райта фаворитом, но в итоге он даже не попал в топ-3. Первым номером прошедшего драфта стал словацкий нападающий Юрай Слафковски.