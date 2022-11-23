Ларионов: на матчи с ЦСКА и СКА мы выйдем в боевом составе, это будет украшением сезона

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов восхитился лакросс-голом нападающего нижегородского клуба Дениса Венгрыжановского в матче с «Куньлунем» (4:1) и сообщил, что команда подойдёт к матчам с лидерами чемпионата СКА и ЦСКА в боевом составе.

«Сегодня «Куньлунь» был немного другой. Соперники играли в строгий, жёсткий, североамериканский хоккей. Было важно забыть победу 5:0 в Мытищах, игра на игру не приходится. Может быть, сегодня она была не сильно зрелищной, быстрой и эмоциональной. Дениса Венгрыжановского я перед игрой попросил не думать, а играть в хоккей. И то, что сегодня он завершил свой эпизод таким шикарнейшим голом, говорит о том, что вещи, которые мы даём мальчишкам, позволяем им творить и удивлять болельщиков, дорого стоят. Этот гол был украшением игры.

На матчи с ЦСКА и СКА мы выйдем в максимально боевом составе. Всё в бой. Эти два матча должны стать украшением части сезона. Мы даём паузу нашим лидерам, они иногда пропускают одну-две тренировки. Кирилл Воронин и Алексей Кручинин два дня не катались. Мы дозируем нагрузку, у нас нет длинной скамейки среди нападающих. Время реабилитации Кирилла Уракова и Данила Веряева ещё не подошло к концу. В поездку на Дальний Восток мы, скорее всего, вызовем хоккеиста из «Дизеля», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

Нижегородский клуб после 33 матчей текущего чемпионата КХЛ занимает третье место в таблице Западной конференции, отставая от ЦСКА на три очка.