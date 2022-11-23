Голкипер «Амура» Аликин: перенял у Метсолы технику и отношение к поражениям

Голкипер «Амура» Евгений Аликин рассказал, что бывший вратарь хабаровского клуба Юха Метсола повлиял на его технику игры, а также подсказал, как нужно относиться к поражениям, чтобы сохранять стабильное психологическое состояние. В недавнем матче с «Трактором» Аликин повторил клубный рекорд Метсолы по сухим матчам (15).

«Если говорить о Метсоле, то работа с ним мне очень много дала. Взял от него какие-то моменты в плане психологии. В частности, что касается отношения к поражениям. А когда Юха ушёл из «Амура», я стал ещё больше за его игрой следить.

Местола так же, как и я негабаритный вратарь? Именно по этой причине я и стал следить за ним более пристально. Вратарей такого формата в принципе немного. Ещё когда он только приехал в Хабаровск, было видно, что у него поставлена техника. Плюс он вратарь-игровик. Чтение игры — это вообще очень важно. Постепенно стал перенимать у него технику. Нужно к поражениям относиться более спокойно. Неважно, пропустил ты или нет, проиграл или победил. Конечно, в раздевалке после неудач смеяться никто не будет. Но я, выходя на лёд, не настраиваюсь только на победу, не накручиваю себя. Не держу в голове «только не пропустить, только не пропустить». Надо прежде всего кайфовать от хоккея! А всё остальное придёт.

Слышал ли об интересе «Авангарда» в этом сезоне? Видел, что писали об этом. Пацаны из команды тоже рассказывали. Но я уже привык к таким слухам. Они появляются постоянно, но ничего не происходит», — цитирует Аликина официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провёл 22 игры за «Амур», в которых продемонстрировал процент отражённых бросков 93,1%. Всего в КХЛ на счету вратаря 185 матчей, в которых процент отражённых бросков составил 92,6%.