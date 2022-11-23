Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

21-летний нападающий Сафонов назначен капитаном «Ак Барса» на матч с «Барысом»

21-летний нападающий Сафонов назначен капитаном «Ак Барса» на матч с «Барысом»
Комментарии

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» сегодня состоится матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом». Начало встречи — в 16:30 мск.

Примечательно, что капитаном казанской команды в этом матче назначен 21-летний нападающий Илья Сафонов. Предыдущим капитаном был ветеран команды Данис Зарипов, который отсутствует в заявке на матч с астанинской командой. Сафонов в текущем сезоне КХЛ провёл 30 матчей, в которых набрал 15 очков — забросил 10 шайб и отдал пять результативных передач.

Напомним, по информации СМИ, этот матч станет заключительным для главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка. По окончании выездной серии специалист будет отправлен в отставку. После 32 встреч текущего сезона КХЛ казанский клуб занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

Новость по теме
Форвард «Ак Барса» Сафонов: устали уже проигрывать, не учимся на своих ошибках
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022