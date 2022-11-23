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The Athletic: Макдэвид разве не может просто решить хорошо играть в защите?

The Athletic: Макдэвид разве не может просто решить хорошо играть в защите?
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Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл составили традиционный рейтинг силы команды НХЛ. Топ создан на основе выступления клубов как в сезоне в целом, так и за последнюю неделю. «Эдмонтон Ойлерз» занял 16-е место.

«Дом: Подсчитаю кое-что. Коннор Макдэвид близок к тому, чтобы набрать шесть миллионов очков в этом сезоне, при этом не переигрывая соперника в ситуациях «пять на пять». Это хорошо?

Шон: Подожди-ка, я думал, Макдэвид может делать всё, что захочет. Разве он не может просто решить хорошо играть в защите? Я пытаюсь не винить в этом только Джека Кэмпбелла, и это сложно.

Дом: В прошлом году он так решил. Думаю, в этом году он решил вместо этого забивать голы. Версия Макдэвида этого года выглядит веселее», — приводит слова журналистов The Athletic.

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