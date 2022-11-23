Форвард «Салавата» Тимкин в яркой драке уложил на лёд нападающего «Магнитки» Фисенко

В эти минуты на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимает уфимский «Салават Юлаев». К концу первого периода счёт равный — 1:1.

На восьмой минуте встречи, когда счёт был 1:0 в пользу магнитогорцев, судьи остановили игру. Во время паузы нападающий хозяев Михаил Фисенко и форвард уфимской команды Евгений Тимкин повздорили. После этого хоккеисты сбросили перчатки и устроили драку. Нападающие обменялись серией мощных ударов. Затем Тимкин повалил Фисенко и отпраздновал победу в поединке, обратившись к болельщиками и жестами подзадорив их.

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