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Российский вратарь Кочетков заключил новый контракт с «Каролиной» на четыре года и $ 8 млн

Российский вратарь Кочетков заключил новый контракт с «Каролиной» на четыре года и $ 8 млн
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Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского голкипера «Каролины Харрикейнз», объявил о новом контракте своего клиента с клубом.

Вратарь заключил четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 8 млн. В среднем за год Кочетков будет получать $ 2 млн, а контракт вступит в силу с сезона-2023/2024.

Условия:

Сезон-2023/2024: $ 1,5 млн в качестве зарплаты + $ 500 тыс. как подписной бонус;
Сезон-2024/2025: $ 1,75 млн в качестве зарплаты;
Сезон-2025/2026: $ 1,75 млн в качестве зарплаты;
Сезон-2026/2027: $ 2,5 млн в качестве зарплаты.

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