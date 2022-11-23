«У «Авангарда» была 9-матчевая победная серия?» Игрок «Спартака» оценил победу в Омске

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков высказался после победы в матче с «Авангардом».



«Сегодня была интересная, открытая игра, у нас всё получалось и в атаке, и в обороне. Думаю, что идеально сыграли. Мой гол? Шла атака с ходу, Старченко отдал мне пас на вершину, я бросил и попал здорово. У «Авангарда» была девятиматчевая победная серия? Честно говоря, я даже не знал. Здорово, что прервали её, но все серии когда-нибудь заканчиваются.



Не обращали внимание на то, как играет атака «Авангарда», мы всегда обращаем внимание на свою игру. Она даёт свои плоды. Что поменял новый тренер? Это больше командные нюансы, секреты. А так: всё вперёд, больше игры в пас, открывания друг под друга, комбинационный хоккей. Алексея Красикова, конечно, подбодрили в раздевалке после обидного гола, поблагодарили за классный матч», — сказал Цыплаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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