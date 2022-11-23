Главный тренер «Салавата» прокомментировал шестое поражение подряд

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мыслями о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2). Магнитогорцы быстро открыли счёт усилиями Михаила Фисенко, на экваторе встречи Денис Зернов забил второй гол. Уфимцы смогли ответить только шайбой Сергея Шмелёва в середине третьего периода. Для «Салавата» это поражение стало шестым подряд.

«Прежде всего хочу сказать большое спасибо болельщикам. Их было очень много. Я доволен сегодняшней игрой, нашей молодёжью. Но мы играли с сильным соперником. Я горд за наших парней. Мы попали в яму. Сегодня стало понятно, что команда делает шаги, чтобы из неё выйти.



Пять матчей подряд через день? Других вариантов нет. Готовимся. Почему не получается отыгрываться с 0:2, как в прошлых сезонах? У нас команда полностью поменялась с начала сезона. Нет легионеров, которые были в прошлом. У нас молодые ребята, они выходят и бьются. Перед матчем увидел глаза парней. Понимал, что они выходят как на бой.



Почему так перетасовал звенья? Играли все, кто мог. У нас травмы. Хмелевски сыграл на фланге в третьем звене? Он может играть и в центре, и с края. Решили поставить его с центральным Аймурзиным и Кузьминым. Можно сказать, что команде тяжело после травмы Мёрфи? Он ключевой хоккеист в большинстве. Хорошо владеет шайбой. Его не хватает», — сказал Козлов на пресс-конференции.