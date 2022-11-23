Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата» прокомментировал шестое поражение подряд

Главный тренер «Салавата» прокомментировал шестое поражение подряд
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мыслями о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2). Магнитогорцы быстро открыли счёт усилиями Михаила Фисенко, на экваторе встречи Денис Зернов забил второй гол. Уфимцы смогли ответить только шайбой Сергея Шмелёва в середине третьего периода. Для «Салавата» это поражение стало шестым подряд.

«Прежде всего хочу сказать большое спасибо болельщикам. Их было очень много. Я доволен сегодняшней игрой, нашей молодёжью. Но мы играли с сильным соперником. Я горд за наших парней. Мы попали в яму. Сегодня стало понятно, что команда делает шаги, чтобы из неё выйти.

Пять матчей подряд через день? Других вариантов нет. Готовимся. Почему не получается отыгрываться с 0:2, как в прошлых сезонах? У нас команда полностью поменялась с начала сезона. Нет легионеров, которые были в прошлом. У нас молодые ребята, они выходят и бьются. Перед матчем увидел глаза парней. Понимал, что они выходят как на бой.

Почему так перетасовал звенья? Играли все, кто мог. У нас травмы. Хмелевски сыграл на фланге в третьем звене? Он может играть и в центре, и с края. Решили поставить его с центральным Аймурзиным и Кузьминым. Можно сказать, что команде тяжело после травмы Мёрфи? Он ключевой хоккеист в большинстве. Хорошо владеет шайбой. Его не хватает», — сказал Козлов на пресс-конференции.

Новость по теме
«Салават» потерпел шестое поражение подряд, в гостях уступив «Металлургу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022