«Нефтехимик» поместил французского защитника Овитю в список отказов

Французский защитник «Нефтехимика» Йоанн Овитю помещён в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.
В нынешнем сезоне 33-летний хоккеист принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт три голевых действия.
Отметим, что контракт Овитю действует до конца текущего сезона.
Напомним, хоккеист известен по игре в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Всего в НХЛ защитник принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач.
Большую часть карьеры француз провёл в Финляндии, где выступал за ЮП и ХИФК. В сезоне-2018/2019 Овитю играл в КХЛ за «Сочи». На его счету 25 матчей и 6 (2+4) очков.
- 23 ноября 2022
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