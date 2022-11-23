Знарок объяснил, почему решил сделать 21-летнего Сафонова капитаном «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1) ответил на вопрос, почему сделал капитаном команды Илью Сафонова. Нападающему всего 21 год. Для юного форварда матч с астанинской командой стал 31-м в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Сафонов забил 10 голов и отдал пять результативных передач, суммарно набрав 15 баллов.
«Почему Илью Сафонова сделал капитаном, а не более опытных игроков? Не было времени перешить, у них были буквы «А». Почему именно Сафонов? У него есть лидерские качества.
Придавал ли особое значение сегодняшнему матчу, когда команда могла выпасть из восьмёрки и он мог быть определяющим для меня? Не думал про это вообще», — приводит слова Знарка официальный сайт «Ак Барса».
- 23 ноября 2022
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